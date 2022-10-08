أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 83 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

قوى العدوان ترتكب 83 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدةارتكبت قوى العدوان 83 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات 4 غارات لطيران تجسسي على حيس، وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً، استحداث تحصينات قتالية في حيس، و6 خروقات بقصف مدفعي، و62 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.