أخبار اليمن : منتخب اليمن يواصل انتصاراته بسداسية على سنغافورة

منتخب اليمن يواصل انتصاراته بسداسية على سنغافورةحقق المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم فوزاً عريضاً وثميناً على نظيره السنغافوري 6-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية والتي تستضيفها بنجلاديش.

فرض نجوم سبأ سيطرة مطلقة على الملعب في شوط المباراة الأول، ما أسفر عن تسجيل ثلاثة أهداف، عن طريق سعيد العولقي وعبدالرحمن الخضر وعصام ردمان.

وفي الشوط الثاني، واصل ناشئو اليمن السيطرة والضغط على مرمى حارس منتخب سنغافورة، وتمكنوا من إضافة الهدف الرابع والخامس والسادس، عبر هيثم السلامي هدفين، ومختار موفق.

بهذا التفوق والأداء البطولي، رفع الأحمر الصغير رصيده إلى 6 نقاط ليواصل تصدره المجموعة، ليمضي الأحمر الصغير بثبات إلى ما هو أبعد في المنافسة والوصول إلى الكأس.

ويخوض الأحمر اليمني الصغير لقاءه الأخير بعد غدٍ الأحد مع نظيره بنجلاديش.