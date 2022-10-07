أخبار اليمن : بدءاً من اليوم.. منع دخول القاطرات إلى صنعاء

بدءاً من اليوم.. منع دخول القاطرات إلى صنعاءأعلنت وزارة الداخلية عن منع دخول القاطرات والمركبات الكبيرة إلى العاصمة صنعاء إبتداءاً من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة 11 ربيع الأول 1444هـ.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الترتيبات الأمنية التي اتخذتها الوزارة لتأمين وتسهيل حركة مرور الحشود المتوافدة إلى العاصمة للمشاركة في الفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة الالتزام بذلك، علماً بأن هذا المنع سارٍ حتى مساء السبت 12 ربيع الأول 1444هـ، 8 أكتوبر 2022م.