أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة في 8 محافظات

توقعات بهطول أمطار متفرقة في 8 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة عدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحياناً على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، مرتفعات أبين وشبوة وجنوب حضرموت.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على المحويت، حجة، صعدة وغرب كل من ذمار وصنعاء وعمران وأجزاء من السواحل الجنوبية والغربية وسهل تهامة والمناطق الداخلية المحاذية لهما.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان، و من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تكون الضباب أو الشابورة المائية .

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاء على النحو الآتي : تعز- المطار : 21.8 ملم، تعز-المعافر : 7.5، تعز-الحوبان : 4.9 ، ريمة : 0.1 ، صرفيت : 0.1، الكدن : 0.1 ملم.

