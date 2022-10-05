أخبار اليمن : رائحة الفم تنذر بالإصابة بمرض في الكبد.. ما هو؟

رائحة الفم تنذر بالإصابة بمرض في الكبد.. ما هو؟
أشار تقرير طبي بريطاني إلى أن تغير رائحة الفم قد ينذر بالإصابة بمرض في الكبد.
وبحسب الفريق البريطاني الذي نشرت صحيفة "The Express" تقريرهم فإن تغير رائحة الفم تنذر بالإصابة بمرض الكبد الدهني.
وأضاف التقرير أن هذه المشاكل يمكن أن تبدأ بشكل مفاجئ ومن المهم للغاية الانتباه للتغيرات التي تطرأ على الجسم في الوقت المناسب ومراجعة الطبيب.
هذا وتعتبر أمراض الكبد خطيرة لأنها تقلل من الاستجابة المناعية وفي كثير من الأحيان يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من التهابات بالمسالك البولية أو التهابات الجهاز التنفسي.
ويمكن أن تكون الأعراض الأكثر خطورة لمشاكل الكبد هي الارتعاش في اليدين والتهيج العصبي والتشنجات، بالإضافة للنعاس والارتباك والكلام المشوش والخمول العام.
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