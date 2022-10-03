أخبار اليمن : إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر

إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الثروة السمكية عن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر بالمياه الإقليمية اليمنية حتى إشعار آخر.
وأهابت الوزارة في قرار أصدرته اليوم، بكل من يزاولون مهنة صيد الجمبري في منطقة البحر الأحمر، رفع معدات الاصطياد المخصصة لاصطياد الجمبري ابتداء من 7 ربيع الأول 1444هـ الموافق 3 أكتوبر 2022م.
وحذرت من ممارسة أي نشاط لصيد الجمبري خلال فترة إغلاق الموسم.
ودعت الهيئة إلى حصر كميات الجمبري الساحلي المنزلة في مراكز الإنزال وساحات الحراج وكذا الكميات المخزنة في الثلاجات لدى المصدرين والرفع بنتائج الحصر إلى الوزارة خلال مدة أقصاها عشرة أيام .
وأكدت أنها ستتخذ العقوبات القانونية في حق من تثبت مخالفته لأحكام القرار طبقا لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية وبما من شأنه حماية الجمبري من الاستنزاف.
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