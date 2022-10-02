أخبار اليمن : القوات المسلحة تحذر الشركات النفطية في الإمارات والسعودية

القوات المسلحة تحذر الشركات النفطية في الإمارات والسعوديةحذرت القوات المسلحة اليمنية، الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية، من مواصلة أعمالها.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان مساء اليوم " إن القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية، وقد أعذر من أنذر".

وأكد العميد سريع أن "قواتنا المسلحة قادرة بعون الله من حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده، والبادئ أظلم".

وأضاف"كل شيءٍ محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سُدّت أمامه الطرق السلمية.. فابقوا معنا".