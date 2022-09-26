أخبار اليمن : الراعي‮: ‬الثورة‮ ‬مستمرة‮ ‬في‮ ‬مواجهة‮ ‬أعداء‮ ‬اليمن

الراعي‮: ‬الثورة‮ ‬مستمرة‮ ‬في‮ ‬مواجهة‮ ‬أعداء‮ ‬اليمنأكد الشيخ يحيى الراعي - النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب- ان ثورة الـ 26 من سبتمبر فتحت امام الشعب اليمني آفاقاً واسعة للمضي صوب المستقبل المنشود مفعماً بالآمال والطموحات في صُنْع غدٍ مشرق بالإنجازات والتحولات الاجتماعية الكبرى السياسية والاقتصادية‮ ‬والثقافية‮ ‬المحققة‮ ‬لنهوضه‮ ‬الشامل‮ ‬المجسد‮ ‬على‮ ‬الأرض‮ ‬في‮ ‬تنمية‮ ‬وبناء‮ ‬وتطور‮ ‬وتقدم‭ ‬ورقي‮ ‬ينقلهم‮ ‬من‮ ‬دياجير‮ ‬القرون‮ ‬الوسطى‮ ‬إلى‮ ‬أنوار‮ ‬ضياء‮ ‬الحياة‮ ‬العصرية‮ ‬الحديثة‮..

مشيرا إلى أن شعبنا يحتفي اليوم بالذكرى الـ60 لثورته المجيدة وما يزال يواصل نضاله في مواجهة أعداء اليمن والثورة والوحدة ويسطر أعظم البطولات للانتصار لأهدافها، مقدما التضحيات الجسام ليضع نهاية لعبث قوى الظلام والاستبداد والاستعمار.

وقال : للعام الثامن على التوالي تأتي هذه المناسبة الثورية المجيدة والشعب اليمني الحر يواجه بثبات حرباً عدوانية يشنها تحالف اقليمي ودولي بهدف تقسيم اليمن والسيطرة على موقعه وثرواته وإخضاع شعبه للوصاية والتبعية وهي ذات الأهداف التي سعى لها أعداء ثورة سبتمبر منذ‮ ‬انطلاقها‮ ‬في‮ ‬مثل‮ ‬هذا‮ ‬اليوم‮ ‬من‮ ‬عام‮ ‬1962م‮..‬

وفي تصريح نشرته اسبوعية (الميثاق) أوضح النائب الأول لرئيس المؤتمر أن الدفاع عن المنجزات والمكاسب التي تحققت للوطن- وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية- مسئولية شعبنا العظيم ومعه كل القوى والمكونات الوطنية وفي صدارتها المؤتمر الشعبي العام.

لافتاً إلى أن مايسطره الشعب الحر من انتصارات جديدة ما هو إلا امتداد لأسس ومداميك وضعتها الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر بقيمها ومبادئها الوطنية والإنسانية والتي ستظل علامة فارقة يسترشد بها أبناء شعبنا في مواجهة تحديات وأخطار الحاضر واستحقاقات المستقبل الذي‮ ‬لن‮ ‬يُشيّد‮ ‬إلا‮ ‬بالتصالح‮ ‬والتسامح‮ ‬والحوار‮ ‬بين‮ ‬كل‮ ‬أبنائه‮..

واختتم‮ ‬الراعي‮ ‬تصريحه‮ ‬برفع‮ ‬التهنئة‮ ‬لأبناء‮ ‬الشعب‮ ‬وقيادته‮ ‬في‮ ‬احتفالاته‮ ‬بالذكرى‮ ‬الستين‮ ‬لثورة‭ ‬‮ ‬26‮ ‬سبتمبر‮ ‬الخالدة‮..‬

