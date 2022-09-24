الخارجية: ما صدر عن رباعية العدوان محاولة لفرض الوصاية على اليمن
أكدت وزارة الخارجية رفضها لما صدر عمّا تسمى "مجموعة الرباعية" رباعية العدوان في اجتماعها الأخير على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أظهرها وكأنها تحاول فرض الوصاية على الجمهورية اليمنية وشعيها بموقفها من العدوان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم "إذا كانت ما تسمى الرباعية جادة في الحديث عن السلام، فعليها إثبات ذلك للمجتمع الدولي بإعلان إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل وليس إشادة ببعض الخطوات الإنسانية غير الكافية لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدتها دول العدوان".
وجددت التأكيد على موقف صنعاء الذي لا غبار عليه والذي تم تكراره على أعلى مستويات القيادة أنها مع السلام العادل والمشرف للشعب اليمني، ودعوة دول العدوان لتغيير استراتيجيتها من الحرب العدوانية إلى السلام.
وأكد بيان وزارة الخارجية أن صنعاء لن تبقى مكتوفة اليد لتمييع الهدنة بقصد إدخال البلاد في حالة اللا حرب واللا سلم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الخارجية: ما صدر عن رباعية العدوان محاولة لفرض الوصاية على اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.