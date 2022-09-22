أخبار اليمن : امرأة تنجب 3 توائم ذكور في مستشفى السبعين

امرأة تنجب 3 توائم ذكور في مستشفى السبعين
وضعت امرأة ثلاثينية من محافظة عمران بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، اليوم، ثلاثة توائم ذكور.
وأوضحت مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب، أن الكادر الطبي نجح في مساعدة امرأة على الولادة الطبيعية بثلاثة توائم خدج في الشهر الثامن، ما استدعى بقاء التوائم في الحضانة لمتابعة حالتهم الصحية.
وأكدت أن حالة الأم مستقرة وبصحة جيدة.. مشيدة بجهود الكادر الطبي الذي أشرف على الولادة الطبيعية للمرأة ومتابعة حالتها وسلامة أطفالها الثلاثة.
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