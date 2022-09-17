أخبار اليمن : إتلاف 25 ألف كرتون تفاح مستورد في نهم

إتلاف 25 ألف كرتون تفاح مستورد في نهمأتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، 25 ألف كرتون تفاح مستورد، مضبوطة في مركز رقابة نهم.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن الهيئة، أن إتلاف هذه الكمية تم بعد التأكد من أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتلفها بسبب نقلها على قاطرة غير مبردة.

وأشار إلى أن الهيئة، عبر الفروع ومراكز الرقابة، مستمرة في فحص كل ما يدخل إلى البلاد من سلع للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وحماية المستهلك من الغش وخطر المواد غير الصالحة للاستخدام.