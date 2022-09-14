أخبار اليمن : عاجل.. شركة النفط بصنعاء تعلن تخفيض أسعار المشتقات النفطية من صباح الغد

عاجل.. شركة النفط بصنعاء تعلن تخفيض أسعار المشتقات النفطية من صباح الغد
أعلنت شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء اليوم عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية على أن يبدأ سريانه من صباح غدٍ الخميس.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن احتساب التكلفة الفعلية للسفن التي أفرج عنها تحالف العدوان مؤخراً، ووصلت ميناء الحديدة فإن تكلفة الوقود ستكون من صباح الغد كالتالي: 20 لتر بنزين= 11,500 ريال، و20 لتر ديزل= 13,500 ريال.
وأشار المتوكل إلى أن الاحتساب يتأثر بإنخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية.
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