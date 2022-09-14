أخبار اليمن : تحذير.. نقص هذا الفيتامين يدمّر صحة الشرايين

تحذير.. نقص هذا الفيتامين يدمّر صحة الشرايينتوصّلت دراسة جديدة الى أنّ نقصًا شائعًا في أحد الفيتامينات قد يؤدي الى مرض تصلب الشرايين، وهو مشكلة صحية قد يسبّبها الكوليسترول المرتفع.

إنّ وضع الكثير من الضغط على صحة الشرايين قد يرفع خطر الإصابة بمشاكل القلب والاوعية الدموية. وفيما يُعتبر الكوليسترول المرتفع السبب الأول لتصلب الشرايين، حددت دراسة جديدة محفّزًا محتملًا آخر وهو نقص فيتامين B12.

ومن سوء في الرؤية الى مشاكل في الذاكرة، قد يحرّك نقص فيتامين B12 مضاعفات صحية متعددة. بالاضافة الى ذلك، أضافت دراسة جديدة خلل الشرايين الى القائمة.

ففي حين كنت لا تحصل على كميات كافية من فيتامين B12 من النظام الغذائي، او تعاني من مشكلة صحية تجعلك اكثر عرضة لهذا النقص، هناك مسببات عديدة لحدوث نقص في الفيتامين. ويشدّد مركز الصحة البريطاني على ضرورة تعويض المستويات المنخفضة في أسرع وقت ممكن، لتجنّب مخاطر عكسية.

دراسة جديدة نُشرت في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy، حدّدت تداعيات جديدة للمستويات المنخفضة لـ B12. حيث حذّر فريق الدراسة من ان نقص فيتامينات B12, B6 وB9، قد يعزّز احتمال الاصابة بتصلّب الشرايين، بحسب "إكسبريس".

المرض الذي يُعتبر خطرًا يسبّب انسداد الشرايين من خلال مواد دهنية تُسمى صفائح، ما يؤدي الى الحد من تدفق الدم وإيصال الأوكسجين الى الأعضاء الأساسية في الجسم.

وفيما يُعرف أن ارتفاع الكوليسترول هو المسؤول الأساسي عن الخلل الذي يصيب الشرايين، لاحظ الباحثون أنّ المستويات المنخفضة لقائمة فيتامينات B، قد تلعب دورًا أيضًا. وتعتبر فيتامينات B12, B6 و B9 ضرورية لتكسير أحد الأحماض الأمينية ويسمى “الهوموسيستين” لإنتاج مواد كيميائية أخرى يحتاج اليها الجسم.

وعلى الرغم من أن المستويات العالية للهوموسيستين قد تكون دليلًا على نقص في الفيتامين، فإن وجود كمية كبيرة من الحمض الاميني في الدم قد يعزّز احتمال الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، السكتة والجلطات. وهذا يعني أن مستويات منخفضة من فيتامينات B، الضرورية لتفتيت الهوموسيستين، قد تؤدي أيضًا الى خلل في الشرايين.

هذا ووجدت النتائج أن نقص الفيتامين B12 قد يهدّد صحة الشرايين كما انه يزيد من حدة تصلّب الشرايين حتى في ظل غياب مستويات مرتفعة من الكوليسترول.

كيف تكتشف نقص فيتامين B12؟

يتسبب نقص فيتامين B12 في مجموعة واسعة من المشكلات، ما يسهل اكتشاف الحالة إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه.

ووفقا لـ NHS، تشمل القائمة الكاملة للعلامات ما يلي:

• التعب الشديد.

• نقص الطاقة.

• وخزأبر.

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة في الفم.

• ضعف في العضلات.

• اضطراب في الرؤية.

• مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك.

• مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم على الأمور.