أخبار اليمن : مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة السلطة المحلية

مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة السلطة المحليةاستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن دراسة التقرير السنوي لوزارة الإدارة المحلية للعام 2021م.

تضمن التقرير، الأنشطة والفعاليات المنفذة خلال العام 2021م، والمهام المنجزة من قبل قطاع الموازنات المحلية للعام الماضي.

كما تضمن التقرير، الموارد العامة المشتركة المحصلة خلال العام 2021م ومنها ما يتعلق بالجانب المالي، والموارد المالية المحلية والمشتركة المحصلة خلال العام نفسه، وخلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات.

وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة أقر المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة، والخارجية والمغتربين، بشأن معاناة طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج إلى جدول أعماله لهذه الفترة.

كما أقر المجلس، إدراج إحاطة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بشأن نزولها الميداني إلى إصلاحية السجن المركزي في أمانة العاصمة لتفقد أوضاع السجون والسجناء إلى جدول أعماله لهذه الفترة.

واستمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس نشوان الصبري، الموجه لوزير التعليم الفني والتدريب المهني، حول عدد من القضايا والاستفسارات المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني، وطالب عضو المجلس بحضور الوزير للرد على الأسئلة والاستفسارات في أقرب وقت ممكن.

وفي الجلسة، أقر المجلس توجيه رسالة لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، تتضمن أسماء الوزراء الذين يتطلب حضورهم للمجلس السبت المقبل لمناقشة المواضيع ذات الصلة بوزاراتهم، والرد على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس النواب الموجهة إليهم كل فيما يخصه.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.