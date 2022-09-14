أخبار اليمن : منتخب اليمن للشباب يخطف فوزاً ثميناً من لاوس

منتخب اليمن للشباب يخطف فوزاً ثميناً من لاوس
تمكن المنتخب الوطني للشباب من تحقيق فوز شاق وثمين على حساب منتخب لاوس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً والتي ستقام أوزبكستان.
بادر شباب اليمن في التسجيل أولاً بهز شباك لاوس بالدقيقة 13 عن طريق محمد بوتشي، لينتهي الشوط الأول بهذه الوضعية، وفي الشوط الثاني عزز أسود اليمن النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 83 عن طريق عمار نعمان، ليقلص المنتخب اللاوسي النتيجة ويسجل لاعبه بيتدافانث سوسانيد هدفا في الدقيقة 85، إثر دربكة من الحارس والدفاع في منطقة الجزاء.
وحصد الأحمر اليمني الشاب نقاط المباراة الثلاث ليصبح رصيده 4 نقاط، متساوياً مع المنتخب الفلسطيني، ويتبقى له مباريتين مع اليابان وغوان.
وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من فلسطين واليمن و3 للاوس، في حين بقي رصيد غوام خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي فلسطين مع اليابان، واليمن مع غوام.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.
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