أخبار اليمن : إجراءات رادعة ضد مخالفي قرار حظر اصطياد خيار البحر

إجراءات رادعة ضد مخالفي قرار حظر اصطياد خيار البحر
أكدت وزارة الثروة السمكية، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الصيادين والداعمين لهم من التجار، غير الملتزمين بقرارات منع اصطياد خيار البحر في مناطق الصيد بالمياه اليمنية.
ودعت الوزارة في تعميم لها اليوم، مصلحة خفر السواحل وقيادتي السلطة المحلية والأمنية في محافظتي حجة والحديدة للقيام بدورهم في ضبط المخالفين لقرار الحظر المعمم من قبل الوزارة.
وأشار التعميم، إلى تلقى الوزارة بلاغات، بقيام قوارب بصيد الخيار وبيعه لتجار كبار بعرض البحر، خلال فترة حظر صيده في المياه الاقليمية وكذا حظر حيازته والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير.
ولفت إلى ان الوضع الحالي لأنواع خيار البحر الاقتصادية مهددة بالانقراض نظرا لاختفائها، ما يستدعي اتخاذ موقف حازم لوقف صيدها والحد من التدهور الحاد في المخزون الطبيعي لهذه الكائنات، التي تحتاج لسنوات طويلة لكي تعود لمعدلاتها ومستوياتها الطبيعية.
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