أخبار اليمن : قوى العدوان تخرق الهدنة وتستهدف مواقع الجيش واللجان

قوى العدوان تخرق الهدنة وتستهدف مواقع الجيش واللجانارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 150 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 45 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد 3 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح، باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

وبين المصدر أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا ثلاثة خروقات، منها خرق بتسلل مجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، وخرقين بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء في مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل خرقين باستحداث تحصينات في شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 70 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر برصد 27 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء ورغوان والكسارة والروضة بمأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في المزرق وحرض والطينة بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ والمدافن ورازح بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وكذا في مقبنة والصلو وجولة القصر بمحافظة تعز، واستهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في العمود والصيابة بوادي جارة وجبل قمبورة في جيزان، وفي جبل العمدة بنجران.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 30 ألفاً و554 خرقاً.