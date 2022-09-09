أخبار اليمن : صنعاء.. إتلاف طن من الأسماك الفاسدة

صنعاء.. إتلاف طن من الأسماك الفاسدةأتلف فريق التفتيش الميداني التابع لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق في وزارة الثروة السمكية، اليوم، حوالي طن من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في سوق البليلي بأمانة العاصمة.

وخلال عملية الإتلاف، أوضح مدير التسويق في الوزارة، المهندس راجح طبقة، إن فريق التفتيش ضبط 25 صندوقا مليئة بالأسماك الفاسدة، تم إخضاعها للإتلاف.

وأشار إلى أن تلك الكمية من الأسماك كانت محمّلة على شاحنة داخل السوق، وتم ضبطها من قِبل فريق التفتيش بعد عملية مراقبة لمنع بيع الأسماك التالفة.

ولفت إلى الفِرق الميدانية التابعة للوزارة أسهمت في الحد من تسويق الأسماك الفاسدة.. مؤكدا استمرار الفِرق في متابعة شحنات الأسماك غير المرخّصة التي تتدفق إلى أسواق الجملة في الأمانة والمحافظات.

وشدد طبقة، على ضرورة التزام التجار بضوابط حفظ الأسماك، حرصا على صحة وسلامة المستهلك.