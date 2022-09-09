وصول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة
وصلت إلى ميناء الحديدة اليوم، 4 سفن مشتقات نفطية بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان لأكثر من 20 يوماً.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن 4 سفن وقود كان يحتجزها تحالف العدوان الأمريكي - السعودي وصلت إلى ميناء الحديدة، تشمل سفينتي ديزل وسفينتي مازوت.
وقال المتوكل: "ننصح تحالف العدوان باستغلال فرصة الهدنة المؤقتة، واحترام الاتفاق، والإسراع في إدخال باقي السفن المحتجزة".
وأشار إلى أن سفن الوقود التي دخلت إلى ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة المؤقتة، 37 سفينة فقط من أصل 54 سفينة تم الاتفاق على دخولها، منذ بداية الهدنة.
وطالب المتوكل الأمم المتحدة بتحمّل المسؤولية إزاء استمرار القرصنة على سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.. مبيناً أن احتجاز سفن الوقود يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وصول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.