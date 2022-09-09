أخبار اليمن : وصول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

وصول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدةوصلت إلى ميناء الحديدة اليوم، 4 سفن مشتقات نفطية بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان لأكثر من 20 يوماً.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن 4 سفن وقود كان يحتجزها تحالف العدوان الأمريكي - السعودي وصلت إلى ميناء الحديدة، تشمل سفينتي ديزل وسفينتي مازوت.

وقال المتوكل: "ننصح تحالف العدوان باستغلال فرصة الهدنة المؤقتة، واحترام الاتفاق، والإسراع في إدخال باقي السفن المحتجزة".

وأشار إلى أن سفن الوقود التي دخلت إلى ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة المؤقتة، 37 سفينة فقط من أصل 54 سفينة تم الاتفاق على دخولها، منذ بداية الهدنة.

وطالب المتوكل الأمم المتحدة بتحمّل المسؤولية إزاء استمرار القرصنة على سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.. مبيناً أن احتجاز سفن الوقود يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.