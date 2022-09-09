أخبار اليمن : غداً.. مخيم مجاني للعيون في المحويت

غداً.. مخيم مجاني للعيون في المحويتتدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، غدا السبت، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، وبتمويل الهيئة العامة للزكاة المخيم المجاني الـ48 لطب وجراحة العيون بمديرية خميس بني سعد في محافظة المحويت.

يستهدف المخيم على مدى ستة أيام بالتعاون مع مكتب الصحة العامة بالمحافظة ومستشفى خميس بني سعد إجراء المعاينة المجانية لألف و500 مريض والعمليات لـ 200 حالة في المياه البيضاء وإزالة ظفرة الملتحمة، والأكياس الدهنية من الجفون.

ويهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين نظراً للظروف المادية الصعبة جراء استمرار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحصاره الذي زاد من الأعباء الاقتصادية والصحية على المواطنين