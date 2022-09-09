أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة

توقعات بهطول أمطار غزيرة على مناطق واسعةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متافةنة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 الساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار.

وقد تهطل الأمطار على أجزاء من المحويت وحجة والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة، كما تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين وشبوة.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 25-45 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما نبه السائقين من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار وتكوّن السحب المنخفضة أو تشكل الضباب.

ونبه كذلك من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.