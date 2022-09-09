أخبار اليمن : منتخب الجزائر بطلاً لكأس العرب للناشئين

منتخب الجزائر بطلاً لكأس العرب للناشئين
توج المنتخب الجزائري بلقب النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين لأقل من 17 عاماً، بفوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل 1-1.
وتقدم ناشئو المغرب في الدقيقة 51، بهدف حمل توقيع محمد أرشيدي، وأدرك شحيمة هدف التعادل للجزائر قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للجزائر بنتيجة 4-2.
ويعد هذا اللقب هو الأول لمنتخب الجزائر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
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