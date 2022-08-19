أخبار اليمن : قوى العدوان تنتهك مجدداً الهدنة في 8 محافظات

قوى العدوان تنتهك مجدداً الهدنة في 8 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 194 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 25 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 3 خروقات باستحداث تحصينات في شمال غرب حيس وفي هناجر الحيمة بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وبين المصدر أنه تم تسجيل خرقين بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 143 خرقاً بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بتسجيل 21 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، تعز، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الفاخر وصبيرة وحجر بتار بمحافظة الضالع، وفي الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وفي الضبعة ومواقع الإم بي سي والعمود بوادي جارة في جيزان.