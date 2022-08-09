أخبار اليمن : أمطار غزيرة وسيول.. والأرصاد يدعو لأخذ الحيطة والحذر

أمطار غزيرة وسيول.. والأرصاد يدعو لأخذ الحيطة والحذرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى لحج جنوباً وعلى الشريط الساحلي الغربي والمرتفعات المقابلة له.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البَرَدِ أحيانا على الهضاب الداخلية في الجوف ومأرب والبيضاء وأبين وصولاً إلى مرتفعات شبوة وحضرموت.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة الشدة غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة من صحاري المهرة، حضرموت وشبوة و أجزاء من محافظتي الجوف ومأرب.

وحسب المركز ستكون الرياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 55 عقدة في أرخبيل سقطرى و15 ـ 25 عقدة، في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وأنذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في مجاري وممرات السيول.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من انهيارات المباني والانزلاقات الطينية والصخرية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة سيما في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

وحث المركز على اتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات أثناء وبعد هطول الأمطار في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها.

وحذر، مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: السدةـ إب : 45.4 ملم، ذمار : 30.2، الكدن ـ الحديدة : 28.8، حجة : 24.0، المحويت : 19.2 ، صنعاء : 16.0، ريمة : 12.1.

كما هطلت أمطار على أمانة العاصمة تراوحت ما بين 2.0-60.0 ، إب ـ بعدان : 11.4 ، إب : 10.0 ، عمران : 09.0 ، تعز: 4.2 ، الحديدة: 3.5 ، الجوف : 0.8 والمهرة ـ صرفيت : 0.1 ملم، وكذلك هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد .