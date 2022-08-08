عاجل: تجدد المواجهات بين الجيش وفصائل مدعومة من الإمارات في عتق بشبوة وموجة نزوح كبيرة للأهالي.. تقدم كبير لهذا الطرف

وكانت مصادر عسكرية أكدت سقوط 5 قتلى من عناصر دفاع #شبوة والعمالقة في مواجهات مع قوات الجيش في عتق.

وأكدت المصادر مقتل مواطن جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش والقوات المدعومة من الإمارات.

ولفتت المصادر إلى أن هناك موجة نزوح لعشرات الأسر من مدينة عتق إلى مناطق خارجها.

وكانت قوات الجيش قد سيطرت على مبنى المحافظة وسط المدينة وعدد من النقاط الأمنية والعسكرية، لكن لم يعرف حتى اللحظة طبيعة الوضع الأمني والعسكري داخل المدينة مع تجدد المواجهات.