أخبار اليمن : خدمات إضافية متميزة ..بيان صحفي هام لشركة يمن موبايل

خدمات إضافية متميزة ..بيان صحفي هام لشركة يمن موبايلقالت شركة يمن موبايل للهاتف النقال في اليمن ، إنها مستمرة في التميز والريادة في تقديم خدماتها بجودة عالية وعروض متميزة وأسعار منافسة وتقنيات حديثة ومتطورة.

مشيرة في بيان صحافي لها اليوم الأحد - تلقى دوت الخليج نسخة منه- إلى اتمامها عملية تحديث الانظمة الجديدة التي ادخلت مؤخرا للخدمة.

( المؤتمر نت ) ينشر فيما يلي نص البيان:

في إطار التزام شركة يمن موبايل الجاد والمستمر بتقديم الخدمات المميزة لجمهورها الكريم؛ تعلن يمن موبايل Yemen Mobile انه تم الإنتهاء من عملية تحديث الأنظمة الجديدة التي تم إدخالها للخدمة مؤخراً وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.

حيث أضافت هذه التحديثات العديد من المزايا لمشتركينا الأعزاء ، منها تفعيل خدمة تراكم الأرصدة لجميع الباقات، وخدمة المجيب الصوتي الآلي وسهولة الحصول على الباقات المميزة والسرعات العالية التي تلبي طموح وتوقعات المشتركين ورغباتهم، بالإضافة إلى خدمات وعروض أخرى جديدة ومتنوعة سيتم الإعلان عنها تباعاً عبر وسائل الإعلام التابعة للشركة .

إن شركة يمن موبايل إذ تؤكد حرصها الدائم على المواكبة الحثيثة لكل التطورات التكنولوجية التي من شأنها إرضاء مشتركيها الكرام، فإنها ماضية ومستمرة في التميز والريادة في تقديم خدماتها بجودة عالية وعروض متميزة وأسعار منافسة وتقنيات حديثة ومتطورة، كإستراتيجية رسمتها لنفسها شعاراً وغاية، وهو ما أكسبها ثقة ملايين المشتركين ومكنها ان تكون الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات الهاتف والإنترنت النقال وأول مشغل للجيل الرابع في اليمن.

والله الموفق،،،

صادر عن شركة يمن موبايل للهاتف النقال .

(ش. م. ي)