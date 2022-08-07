أخبار اليمن : وزير الخارجية يشدد على ترتيبات اعتماد المبالغ المطلوبة لمرتبات الموظفين

وزير الخارجية يشدد على ترتيبات اعتماد المبالغ المطلوبة لمرتبات الموظفينشدد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله على أهمية وضع ترتيبات عاجلة ومناسبة لاعتماد المبالغ المطلوبة للإيفاء بدفع مرتبات الموظفين من العوائد المتاحة لكل الأطراف،مؤكداً أن السعودية والامارات كانتا سبباً رئيسياً لما حدث من إرباكات ونقل لوظائف البنك المركزي اليمني وعليهما دعم تلك الترتيبات الخاصة بدفع المرتبات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة "أونمها" - رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة اللواء مايكل بيري، أنشطة البعثة للفترة السابقة.

وفي اللقاء أكد الوزير شرف أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم .. مبيناً أن دول العدوان ومواليها ما يزالون يستهدفون المدنيين بمحافظة الحديدة.

واعتبر الهدنة الثالثة التي تم التمديد لها مؤخراً فرصة سانحة لتنفيذ العديد من إجراءات بناء الثقة، باعتبارها خطوة ضرورية للدخول في أي تسوية لتحقيق السلام وتحييد الاقتصاد.

وأشار إلى أهمية وقف التلاعب بالعملة الوطنية وضمان دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية والبضائع التجارية بمختلف أشكالها وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي لأكثر من وجهة ووضع جدول رحلات منتظمة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت وزير الخارجية إلى حرص سلطات صنعاء على تقديم التسهيلات والدعم لفريق وبعثة إعادة الانتشار بالحديدة والاستمرار في التنسيق والتشاور، لما من شأنه إنجاح مهامهم وتنفيذ برامجهم.

من جانبه أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، استمرار لجنة تنسيق إعادة الانتشار في عملها بالشكل المطلوب.

وعبر عن الأمل في تعاون الجميع لاستكمال متطلبات عملهم وتحقيق الأهداف المرجوة من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

