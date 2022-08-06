إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة
أُصيب طفلان بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مديرية التحيتا محافظة الحديدة.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان اليوم، أن الانفجار تسبب في إصابة الطفلين بجروح خطيرة في أنحاء جسميهما.
وأشار البيان إلى أن المركز سجّل خلال سريان الهدنة سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بشكل يومي .. مبيناً أن ما يسمى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية التابعة للتحالف، منع الأمم المتحدة من توفير الأجهزة لتطهير القنابل العنقودية والألغام في اليمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.