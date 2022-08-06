أخبار اليمن : انهيار منزل في حي تونس بصنعاء جراء الأمطار

انهيار منزل في حي تونس بصنعاء جراء الأمطارانهار أحد المنازل في مديرية الثورة بأمانة العاصمة، جراء سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، اليوم ، ولم تسجل أي خسائر بشرية.

حيث تفقد مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في الأمانة، عبدالله النعمي، ومدير مديرية الثورة، عقيل السقاف، أحوال الأسر المتضررة من انهيار منزل طارق الجرموزي، في حي تونس، الذي كانت تقطنه أربع أسر.

وأكد النعمي حرص المجلس على توفير المساعدات الطارئة للمتضررين، وتخفيف معاناتهم.. داعيا المنظمات إلى سرعة تقديم المساعدات الإيوائية والإغاثية والنقدية العاجلة للأسر المتضررة من السيول.

فيما أوضح مدير المديرية أنه تم تقديم مساعدات مالية للمتضررين من انهيار المنزل بدعم من مكتب هيئة الزكاة بالأمانة، وتم إيواؤها في أحد الفنادق.

وأشار إلى أنه تم رفع مذكرة لفرع المجلس باعتماد مبالغ شهرية لتلك الأسر المتضررة حتى يتم إصلاح منزلهم.