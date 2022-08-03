أخبار اليمن : السيول تودي بحياة 8 أشخاص في حجة

السيول تودي بحياة 8 أشخاص في حجةتوفي 8 مواطنين وفقد اثنان آخران جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني أن السيول جرفت ستة مواطنين من أسرة واحدة أثناء تواجدهم في ممر مائي بمنطقة بني حيدان، ما أدى إلى وفاة 4 منهم، وفقدان اثنين، فيما تهدم منزل أحد المواطنين في نفس المنطقة، ما أدى إلى وفاة امرأة.

وأكد المصدر وفاة مواطنين اثنين بمديرية الشاهل وإصابة عشرة آخرين أثناء قيامهم بفتح ممرات مائية لمزارعهم.. مبينا أنه تم انتشال جثث المتوفين ونقل المصابين إلى المرافق الصحية.

وذكر المصدر أن أحد المواطنين بمديرية مبين توفي جراء صاعقة رعدية.

وحذر المصدر المواطنين من التواجد في الوديان ومجاري السيول حفاظا على سلامتهم.. لافتا إلى أن السيول جرفت عددا من السيارات والدراجات النارية وتسببت في انقطاع العديد من الطرقات الرابطة بين القرى والعزل والمديريات بالمحافظة.

فيما اطلق فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بالمحافظة نداء استغاثة لشركاء العمل الإنساني للقيام بواجبهم في تخفيف معاناة المتضررين جراء الأمطار والسيول.

وأكد مدير فرع المجلس الأعلى للشئون الإنسانية علان فضائل تضرر أكثر من خمسة آلاف منزل، وجرف العديد من الأراضي الزراعية في المديريات جراء الأمطار والسيول.