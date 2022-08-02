أخبار اليمن : 172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 48 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.
وأشار المصدر إلى رصد خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في منطقة الشامرية بمحافظة الضالع ونتج عنها استشهاد الطفل بشار صالح علي الحيدري وإصابة الطفل عبدالله أمين إسماعيل الحيقي.
وأفاد المصدر بارتكاب مرتزقة العدوان لخرق باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب، وكذا رصد خرق آخر في تعزيزات عسكرية للمرتزقة بجبهة حمير في الأحطوب بمحافظة تعز.
وأكد المصدر رصد 98 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.
وبين المصدر أنه تم تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي الروضة بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في جبهة الأقروض وفي مقبنة بمحافظة تعز وفي حرض وبني حسن المزرق بمحافظة حجة، وفي رازح بمحافظة صعدة.
وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة، وفي جبل العمدة بنجران، وكذا في العمود والصباية بوادي جارة في جيزان.
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