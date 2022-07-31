أخبار اليمن : قرعة كأس العرب: ناشئو اليمن في المجموعة الثانية

قرعة كأس العرب: ناشئو اليمن في المجموعة الثانيةأسفرت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين المقرر إقامتها في الجزائز، عن وقوع المنتخب الوطني للناشئين ضمن المجموعة الثانية.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني، الذي يقوده المدرب الوطني محمد البعداني، في مواجهة منتخبات تونس، ليبيا، وعُمان.

وكان المنتخب الوطني، الذي حقق إنجازا غير مسبوق للكرة اليمنية بإحرازه بطولة غرب آسيا، خاض مؤخرا بطولة غرب آسيا التاسعة وخرج من الدور التمهيدي.