أخبار اليمن : السياسي الأعلى يمدد للرئيس المشاط ونائبه أبو راس ثلاث فترات رئاسية

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السياسي الأعلى يمدد للرئيس المشاط ونائبه أبو راس ثلاث فترات رئاسية

استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس فخامة المشير الركن مهدي المشاط، آخر المستجدات السياسية. السياسي الأعلى يمدد للرئيس المشاط ونائبه أبو راس ثلاث فترات رئاسيةاستعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس فخامة المشير الركن مهدي المشاط، آخر المستجدات السياسية. ورحب المجلس السياسي الأعلى بالوفد العماني الذي وصل العاصمة صنعاء ظهر اليوم لاستكمال المباحثات ذات الصلة بالهدنة. وأقر المجلس السياسي الأعلى التمديد للرئيس ونائبه لثلاث فترات رئاسية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس تبدأ من 24 أغسطس 2022م وتنتهي في 24 أغسطس 2023م.

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