أخبار اليمن : مدرب منتخب شباب اليمن يوجه دعوة هامة للجماهير

مدرب منتخب شباب اليمن يوجه دعوة هامة للجماهيرأكد محمد النفيعي، المدير الفني لمنتخب اليمن للشباب، جاهزية فريقه لمواجهة السعودية اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم، المقامة في السعودية.

وقال النفيعي في مؤتمر صحفي، يوم السبت، إن المباراة ستكون مثيرة ومفيدة بالنسبة للطرفين، مشيرا إلى أن ما يهم الجهاز الفني للفريق هو مستقبل اللاعب اليمني وإكسابه خبرات عديدة.

وأضاف المدير الفني للمنتخب اليمني: "سنقدم الأداء الأمثل لإسعاد الجمهور اليمني، وسنحاول تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي".

وشدد المدير الفني لمنتخب اليمن للشباب، على أن منتخب اليمن يدرك قوة المنتخب السعودي باعتباره منتخبا كبيرا بسمعته وتاريخه.

وقال في ختام الحصة التدريبية لليمن: "سنلعب أمام الأخضر السعودي من أجل تقديم عرض يليق بالكرة اليمنية".

وأتم محمد النفيعي: "سندخل المباراة من أجل إسعاد الشعب اليمني وتقديم أداءً مميزًا، وأدعو الجميع لمؤازرتنا، وإن شاء الله نوفق".

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل لدور الثمانية بعد تصدره المجموعة الأولى، والتي ضمت إلى جانبه كل من موريتانيا والعراق.

فيما تأهل منتخب اليمن بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الأردن المتصدر إلى جانب منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث والأخير في المجموعة.

( نقلا عن كووورة)

