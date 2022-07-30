أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال الحاج عبدالرحمن هائل سعيد أنعم

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المؤتمر نت - الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال الحاج عبدالرحمن هائل سعيد أنعم
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دوت الخليج -
الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال الحاج عبدالرحمن هائل سعيد أنعم
بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الحاج/ عبدالرحمن هائل سعيد أنعم رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه السابق وقائد التحويل الاستثماري العالمي للمجموعة، بعد حياة حافلة في خدمة الوطن وأبناء الشعب.
واشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى مناقب الفقيد ودوره في الارتقاء بالاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية عبر مجموعة شركات هائل سعيد أنعم التي اسهمت إلى جانب الدولة في الأعمال التنموية بكافة مجالاتها.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الحاج علي محمد سعيد أنعم وأولاد الفقيد أسامة وهائل ونزار ومنذر وكافة أفراد اسرة هائل سعيد أنعم عبر عضو المجلس السياسي الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الحاج/ عبدالرحمن هائل سعيد أنعم، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون"..
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة