أخبار اليمن : 155 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات

155 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 155 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 29 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد 4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في غرب حيس بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى رصد 99 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب، واستهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في حرض بمحافظة حجة، وفي حجر بتار بمحافظة الضالع.

وأفاد المصدر بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال شرق وشمال وغرب حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في العمود بوادي جارة في جيزان.