أخبار اليمن : الأمين العام يعزي عبدالحافظ محمد مزيده بوفاة والده

الأمين العام يعزي عبدالحافظ محمد مزيده بوفاة والده
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد احمد مزيده، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والاجتماعي.
واشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عبدالحافظ محمد مزيده رئيس فرع المؤتمر السابق بمديرية الضالع عضو اللجنة الدائمة عضو المجلس المحلي بمحافظة الضالع وإخوانه وكالة آل مزيده، بمناقب الفقيد الذي كان له بصمات واضحة في الدفاع عن الثورة والجمهورية وسطر مع بقية المناضلين أروع الملاحم حتى طرد الاستعمار البريطاني، وكذا دوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل قضاياهم.
معبراً عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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