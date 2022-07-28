أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال عبدالرحمن هائل سعيد أنعم

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال عبدالرحمن هائل سعيد أنعم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الحاج/ عبدالرحمن هائل سعيد أنعم، الرئيس السابق لمجلس ادارة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في المجالين الاقتصادي والتنموي.
واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وبصماته اللافتة في وضع اسس الصناعات الوطنية في اليمن، كواحد من ابرز رواد القطاع الخاص ساهم بفاعلية في الدفع بعجلة التنمية والإقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / علي محمد سعيد أنعم، ولأولاد الفقيد "أسامة وهائل ونزار ومنذر" وكافة أفراد الاسرة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل..
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه الفردوس الأعلى ، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون"
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