أخبار اليمن : وفاة 5 وإصابة آخرين في انزلاق سيارة من منحدر جبلي / صورة

وفاة 5 وإصابة آخرين في انزلاق سيارة من منحدر جبلي / صورة
توفي 5 أشخاص وأصيب آخرين حينما أنزلقت سيارة كانت تقلهم من مرتفع جبلي شاهق في طريق ترابي بمحافظة إب (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية وأقارب ضحايا لـ"دوت الخليج"، إن الحادثة وقعت يوم الاثنين بمديرية القفر عزلة بني عمر العالي،الاثنين 25 يوليو الجاري 2022م.
مشيرة إلى أن السيارة نوع صالون (تويوتا) أنزلقت من أعلى نقيل الجميمة بمنطقة مشرعة - المواسمة، وتعرضت لعدة انقلابات وصولاً أسفل النقيل متأثرةً بالأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الأيام الماضية.
وأوضحت المصادر إن اهالي المنطقة هرعوا لإنتشال جثث الوفيات وإسعاف الجرحى من بينهم سائق السيارة/ بشير مسعد الموسمي ونجله، والتي وصفت حالتهم بالخطيرة..
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