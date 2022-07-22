أخبار اليمن : إتفاق (روسي - أوكراني) لتسيير شحنات الحبوب وحفض اسعارها

إتفاق (روسي - أوكراني) لتسيير شحنات الحبوب وحفض اسعارها
اتفقت روسيا وأوكرانيا على صفقة اليوم الجمعة لفتح موانئ أوكرانية على البحر الأسود، وإطلاق شحنات الحبوب المتوقفة في الأسواق العالمية للمساعدة في التخفيف من أزمة الغذاء المستمرة وخفض الأسعار العالمية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة بعد ان أدت الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا إلى حصار فعلي لموانئ البحر الأسود التي لم تتمكن من تصدير السلع الزراعية الرئيسية مثل الأسمدة والحبوب.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق باعتباره "منارة للإغاثة في عالم يحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى".
وقال: "بالنسبة لممثلي الاتحاد الروسي وأوكرانيا ، لقد تغلبتم على العقبات ووضعتم الخلافات جانبًا لتمهيد الطريق لمبادرة تخدم المصالح المشتركة للجميع".
وقال جوتيريش إن الاتفاق سيفتح ممرا لكميات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الألغام البحرية في الموانئ الأوكرانية كانت تمثل مشكلة بالنسبة للصادرات في الماضي.
وأضاف جوتيريش: "سيساعد شحن مخزون الحبوب والأغذية إلى جميع الأسواق في سد فجوة الإمدادات الغذائية العالمية وتقليل الضغط من أجل ارتفاع الأسعار".
ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بأكثر من 23 في المائة منذ العام الماضي ، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، على الرغم من أنها تنخفض منذ مايو، وفي الولايات المتحدة ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10 بالمائة سنويًا.
ومنذ الارتفاع الأخير في مايو، انخفضت الأسعار العالمية للحبوب بأكثر من 4 في لكنها لا تزال أعلى بنسبة 27 في المائة مما كانت عليه قبل عام، ووفقًا لمنظمة الفاو أسعار القمح أعلى بنحو 50 في المائة مما كانت عليه في العام الماضي.
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