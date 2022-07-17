أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الشيخ صالح العبدي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الشيخ صالح العبديبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري ورجل الأعمال والبرلماني السابق عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشيخ صالح صالح مرشد العبدي .

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ مرشدصالح مرشدالعبدي والدكتورمنصورصالح مرشدالعبدي رئيس فرع المؤتمربكلية التربية بجامعة عمران عضواللجنة الدائمة واولادالمرحوم المهندس عبدالباري صالح صالح مرشدالعبدي واخوانه وكافة ال العبدي بمديرية السود محافظه عمران بمناقب الفقيد الذي كان له اسهامات في فعل الخير وخدمة المجتمع وتنفيذالمشاريع الخيرية والتنموية على مستوى المحافظة

وعبر أبوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب

سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا اليه راجعون".

