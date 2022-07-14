أخبار اليمن : شركة النفط :العدوان سمح بدخول سبع سفن من اصل ١٨ خلال الهدنة

دوت الخليج -

شركة النفط :العدوان سمح بدخول سبع سفن من اصل ١٨ خلال الهدنة

كشفت شركة النفط اليمنية، عن عدد السفن الوقود التي سمح لها تحالف العدوان بالوصول إلى ميناء الحديدة وفترة احتجازها والغرامات التي تكبدتها، خلال الهدنة المعلنة وتمديدها لشهرين للفترة 2 إبريل- 14 يوليو الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان انه تم الاتفاق بعد تمديد الهدنة المعلن عنها لشهرين على إدخال 18 سفينة وقود خلال الفترة (2 يونيو- 2 أغسطس) إلا أن تحالف العدوان، سمح لسبع سفن فقط بالدخول إلى ميناء الحديدة من أصل 18 سفينة.

وأكدت أن عدد السفن التي يحتجزها تحالف العدوان حاليا ثلاث سفن هي "سندس" بنزين، "إن فيكتوس" بنزين، و"ليدي سارا" غاز.

وذكرت الشركة أن عدد سفن المشتقات النفطية التي سُمح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة وحتى 14 يوليو الجاري 22 سفينة من أصل 36، فيما بلغ إجمالي فترة احتجازها 197 يوما.

وأشارت إلى أن نسبة عدد السفن التي دخلت مقارنة بما تم الاتفاق عليه 39 بالمائة مقابل 61 بالمائة من المماطلة والاحتجاز .. مبينة أن إجمالي غرامات التأخير التي تحملتها السفن التي دخلت خلال في فترة الهدنة بلغت 3.94 مليون دولار، وهذا يدل على أن الالتزام بالهدنة لا يزال دون المستوى المطلوب.

ولفتت إلى أنه ما بين ما التزمت به دول تحالف العدوان بعد تمديد الهدنة وما بين ما نفذته تبقى معاناة الشعب اليمني قائمة.