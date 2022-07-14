-
1/15
-
2/15
-
3/15
-
4/15
-
5/15
-
6/15
-
7/15
-
8/15
-
9/15
-
10/15
-
11/15
-
12/15
-
13/15
-
14/15
-
15/15
المؤتمر نت - شركة النفط :العدوان سمح بدخول سبع سفن من اصل ١٨ خلال الهدنة
|
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
شركة النفط :العدوان سمح بدخول سبع سفن من اصل ١٨ خلال الهدنة
كشفت شركة النفط اليمنية، عن عدد السفن الوقود التي سمح لها تحالف العدوان بالوصول إلى ميناء الحديدة وفترة احتجازها والغرامات التي تكبدتها، خلال الهدنة المعلنة وتمديدها لشهرين للفترة 2 إبريل- 14 يوليو الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان انه تم الاتفاق بعد تمديد الهدنة المعلن عنها لشهرين على إدخال 18 سفينة وقود خلال الفترة (2 يونيو- 2 أغسطس) إلا أن تحالف العدوان، سمح لسبع سفن فقط بالدخول إلى ميناء الحديدة من أصل 18 سفينة.
وأكدت أن عدد السفن التي يحتجزها تحالف العدوان حاليا ثلاث سفن هي "سندس" بنزين، "إن فيكتوس" بنزين، و"ليدي سارا" غاز.
وذكرت الشركة أن عدد سفن المشتقات النفطية التي سُمح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة وحتى 14 يوليو الجاري 22 سفينة من أصل 36، فيما بلغ إجمالي فترة احتجازها 197 يوما.
وأشارت إلى أن نسبة عدد السفن التي دخلت مقارنة بما تم الاتفاق عليه 39 بالمائة مقابل 61 بالمائة من المماطلة والاحتجاز .. مبينة أن إجمالي غرامات التأخير التي تحملتها السفن التي دخلت خلال في فترة الهدنة بلغت 3.94 مليون دولار، وهذا يدل على أن الالتزام بالهدنة لا يزال دون المستوى المطلوب.
ولفتت إلى أنه ما بين ما التزمت به دول تحالف العدوان بعد تمديد الهدنة وما بين ما نفذته تبقى معاناة الشعب اليمني قائمة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شركة النفط :العدوان سمح بدخول سبع سفن من اصل ١٨ خلال الهدنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة