أخبار اليمن : إصابة طالبتين بانهيار سقف صالة النخبة في صنعاء

إصابة طالبتين بانهيار سقف صالة النخبة في صنعاءأدى انهيار شبه كلي لسقف قاعة النخبة للأفراح والمناسبات، الكائنة في جولة بيت بوس في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، عصر اليوم، إلى إصابة طالبتين بجروح طفيفة كانتا ضمن مجموعة من الطالبات يقمن ببروفات لحفل تخرج في إحدى الكليات الخاصة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بأمانة العاصمة العقيد محمد بهيش، أنه فور تلقي البلاغ بالحادث تم إرسال فرقة من البحث والإنقاذ من الدفاع المدني إلى المكان والمباشرة بعملية الإنقاذ بعد تقيم الوضع، الذي أدى إلى وقوع بعض الإصابات الطفيفة لطالبتين تم إسعافهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار بهيش إلى أن فِرق الدفاع المدني قامت بإخلاء بقية الطالبات ومستلمي الصالة إلى خارج القاعة، تحسباً لانهيار جدران القاعة، أو مخاطر أخرى.

وأرجع مدير الدفاع المدني أسباب انهيار الأسقف إلى عدم الالتزام بمعايير واشتراطات البناء لصالات وقاعات المناسبات.