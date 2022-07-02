أخبار اليمن : الأرصاد: ابتعدوا عن مجاري السيول.. أمطار على 13 محافظة

الأرصاد: ابتعدوا عن مجاري السيول.. أمطار على 13 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع إمكانية هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات، وطقساً مغبراً نسبياً وحاراً على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع إمكانية هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناَ على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجه وأجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وحسب المركز قد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات لحج، أبين وشبوة، وإلى أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً وحارة نهاراً في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40-45 درجة مئوية.

كما يُتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات العظمى حرارة ما بين 34-39 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى رياح معتدلة إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع البحر.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية أو الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة والأجواء الرطبة.

وحث مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها في أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب على اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء : 0.3 ملم، المحويت : 0.4 ، كما هطلت أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.