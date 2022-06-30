أخبار اليمن : ابو راس يعزي بوفاة العميد صالح الصباري

ابو راس يعزي بوفاة العميد صالح الصباريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة وفـاة العميد الركن/ صالح مسعد الصباري، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال القوات المسلحة والأمن.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيـد/ أنـور صالح مـسعـد الصباري واخـوانـه وكافة آل الصباري بمديرية النادرة، محافظة اب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

