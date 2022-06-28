أخبار اليمن : الشوافي يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحى

الشوافي يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحى
أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" أن الخميس المقبل هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1443.
وقال الفلكي اليمني الشوافي: "يولد القمر فلكياً (حدوث الاقتران المركز يوم الاربعاء صباحا الساعة 5:53 صباحا وبعد غروب شمس الاربعاء يغرب قرص القمر بعد غروب قرص الشمس على مطالع اليمن بحوالي 28 دقيقة.
ولفت الشوافي إلى أن قرص القمر يغرب يوم الخميس بعد الشمس بحوالي 76 دقيقة على غرب اليمن مدللا ان عمر الهلال أكثر من يوم.
وأكد الفلكي اليمني أن يوم الخميس 30 يونيو 2022 بداية ذي الحجة، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى.
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