أخبار اليمن : استعدادات لانطلاق المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني

استعدادات لانطلاق المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني
تنطلق الاربعاء القادم بالعاصمة صنعاء فعاليات المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام وحدة العسل اليمني باللجنة الزراعية العليا.
وأوضح مدير وحدة العسل اليمني باللجنة الزراعية العليا محمد عباس عشيش، أن المهرجان كونه الأول يهدف الى رفع الوعي المجتمعي عن أهمية العسل اليمني، كمنتج وطني يعتبر من أجود المنتجات على مستوى العالم، وكذا جمع المنتجين والنحالين من خلال هذا المهرجان، والذي من خلاله مناقشة الافكار التي من شأنها تعزيز انتاج العسل اليمني والاهتمام به، وبما يسهم في حل الاشكاليات التي تعيق تطوير هذا الجانب.
وقال عشيش لـ"دوت الخليج" إن من أهمية هذا المهرجان الذي يشارك فيه 30 مشاركاً حتى اللحظة، محو الصورة النمطية لدى الكثير، الذين يعتقدون بضعف جودة العسل اليمني أو تعرضه للغش أو ارتفاع سعره وغيرها من الافكار لدى البعض، حيث أكد أن هذه الصورة غير موجودة في ظل وجود رقابة وأطر واجراءات رسمية تنظم سير هذه العملية التي تضمن جودة المنتج وذلك من خلال المنتجين أو بائعي العسل المعتمدين رسمياً.
وأضاف "لدينا من العسل اليمن ما يغطي احتياج السوق ويغني عن العسل الخارجي وبجودة أفضل منه وبأسعار مناسبة، وإن كانت هناك انواع من العسل أسعارها مرتفعة قليلاً فذلك ناتج عن زيادة الطلب، مع ان هناك انواع بأسعار مناسبة وجودتها عالية، لذلك نطمئن جميع المواطنين أن محلات بيع العسل خاضعة لرقابة دورية (كل شهر) وعليها الرقم التعريفي وختم توثيق معتمد من المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، أي أن العسل الموجود في المحلات الخاضعة للاجراءات الرقابية مضمون الجودة".
ودعا في ختام حديثه جميع من له علاقة التفاعل مع المهرجان لإنجاحه، لما في ذلك دعم وتشجيع هذا المنتج الوطني الهام، الذي يعود بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية والاقتصادية.
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