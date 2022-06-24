أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق

الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول المزيد من الأمطار الرعدية، على عدة محافظات، وطقساً حاراً نهاراً على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المحتمل هطول المزيد من الأمطار الرعدية بعضها غزيرة خلال فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوباً حتى صعده شمالاً وخاصة على لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة ومناطق من غرب ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وقد تمتد الأمطار شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية أبين وجنوب كلٍ من البيضاء وحضرموت وشبوة وأجزاء من صحارى حضرموت وشبوة والجوف والسواحل الجنوبية والشرقية وكذلك على أجزاء من السواحل الغربية، الجنوبية والشرقية والمناطق المقابلة لها.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس حاراً نهاراً على صحارى المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39-45 درجة مئوية.

كما قد يكون الطقس حاراً رطباً على أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية كافة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و37 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تكون الرياح شديدة تعمل على ارتفاع الأمواج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان و التواجد في مجاري وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة ومن الانهيارات الطينية أو الصخرية.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وأرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنباً لضربات الشمس.

وحذر كذلك، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها في أرخبيل سقطرى من ارتفاع الموج واضطراب البحر الذي قد يصل إلى أكثر من 6 أمتار نتيجة لرياح المونسون القوية السرعة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت كما يأتي : حجة : 12.0 ملم، إب : 4.8، ذمار : 4.5، المحويت : 4.3، السدة: 2.5، صنعاء : 0.7، كما هطلت أمطار رعدية بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد .