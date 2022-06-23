أخبار اليمن : ناشئو اليمن يودعون غرب آسيا بخسارة أمام الأردن

ناشئو اليمن يودعون غرب آسيا بخسارة أمام الأردنودع المنتخب اليمني للناشئين حامل اللقب، بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم، إثر خسارته أمام مضيفه الأردني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما في استاد العقبة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وحملت الدقيقة العاشرة من شوط المباراة الأول الهدف الوحيد للنشامى عبر لاعبه عز الدين أبو عاقوله، مستغلا خطأ الحارس وضاح أنور، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بهذه الكيفية مع سيطرة ميدانية سلبية للمنتخب الوطني.

وفي الشوط الثاني، حاول ناشئو اليمن العودة في النتيجة وتدارك خطر الخروج مبكرا من المنافسة، رغم الفرص المواتية للتسجيل، لكن الاستعجال وغياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى عطفا على التنظيم الدفاعي المحكم للأردنيين وتألق حارس مرماهم ساهم في فوزهم وانتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وكان المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب قيس محمد صالح قد استهل مشواره في البطولة بخسارة مفاجأة أمام العراق 1-2، ويختتم مشواره بعد غد السبت بلقاء تحصيل حاصل أمام عمان التي خسرت اليوم أمام العراق بهدفين دون رد، ليرافق النشامى لنصف نهائي البطولة.