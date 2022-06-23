أخبار اليمن : إصابة مدني بانفجار لغم في الحالي بالحديدة

إصابة مدني بانفجار لغم في الحالي بالحديدة
أصيب مواطن في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة، اليوم، بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن المواطن طارق محمد الصوفي 22 عاما، أصيب في الانفجار أثناء مروره بشارع الخمسين بمديرية الحالي، نقل على إثره إلى أحد مستشفيات المدينة.
واشار إلى أن عدد الضحايا جراء انفجارات مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية في الحديدة، ارتفع بشكل ملحوظ، منذ بداية العام الجاري، مرجعا السبب إلى عدم سماح تحالف العدوان بدخول الأجهزة اللازمة لتطهير المناطق الموبوءة.
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